Joi, 1 Decembrie 2022, de Ziua Naționala a Romaniei toți focșanenii sunt așteptați in Piața Unirii din Focșani, de la ora 10.00, pentru a participa la evenimentele organizate de Primaria Municipiului Focșani, in colaborare cu Garnizoana Focșani, Instituția Prefectului Vrancea, Consiliul Județean Vrancea și Consiliul Local al Tinerilor Focșani. Dupa doi ani de restricții, se […]