- Deficitul de forta de munca in Romania ar putea ajunge la 224.000 de persoane in 2026, in lipsa unor masuri imediate, comparativ cu un nivel estimat de 145.000 de persoane in 2022, a afirmat, miercuri, Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham Romania, intr-o conferinta de presa. „Intervalele…

- AmCham Romania a prezentat rezultatele analizei privind piața muncii din Romania și impactul economic al deficitului de forța de munca. Analiza realizata pentru AmCham de PwC Romania ofera o privire de ansamblu asupra structurii și evoluției pieței muncii din ultimii ani, precum și o estimare a necesarului…

- Tarile din Est, pe ultimele locuri in UE dupa ponderea personalului de curatenie in totalul fortei de munca. Date Eurostat In anul 2020, aproape trei milioane de persoane din Uniunea Europeana lucrau in sectorul serviciilor generale de curațenie in cladiri, angajați in peste 220.000 de companii, arata…

- Aproape trei milioane de persoane din Uniunea Europeana erau angajate in anul 2020 in domeniul serviciilor generale de curatenie in cladiri, prin intermediul a peste 220.000 de companii, arata datele publicate luni de Eurostat.In cazul Romaniei, 23.325 de persoane lucrau, in anul 2020, in domeniul…

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucurest, in primele sapte luni ale anului 2023, au fost incadrate in munca 114.778 persoane. Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare…

- In Romania, numarul imigranților nu se compara inca cu cel al romanilor care decid sa paraseasca țara. In luna iunie, doar Polonia și Ungaria au votat impotriva reformei privind azilul in cadrul Consiliului UE. Deși aceste țari au o retorica anti-imigrație, ele angajeaza mulți muncitori din state non-UE.…