Stiri pe aceeasi tema

- BNR: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu peste 9,6 mld. euro la șapte luni. Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, de la 35%, anul trecut In perioada ianuarie – iulie, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,616 miliarde euro, la 115,48 miliarde euro, de la 105,87…

- BNR: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu peste 9,6 mld. euro la șapte luni. Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, de la 35%, anul trecut In perioada ianuarie – iulie, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 9,616 miliarde euro, la 115,48 miliarde euro, de la 105,87…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sase luni ale anului, la 8,665 miliarde de euro, in crestere cu 935,7 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).Citește și: Justiția…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sase luni ale anului, la 8,665 miliarde de euro, in crestere cu 935,7 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in…

- Deficitul de cont curent, indicatorul care arata cat de slabita este economia Romaniei, a scazut cu 15,7% in primele cinci luni ale anului comparativ cu perioada similara a anului trecut, pe fondul izbucnirii pandemiei. Din cauza ca mulți compatrioți s-au trezit cu veniturile diminuate fie din cauza…

- Deficitul contului curent al balantei de plati a scazut la 2,881 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, de la 3,414 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate marti. Balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 921 milioane…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 2,88 miliarde euro, în scadere cu 15,6% comparativ cu perioada similara din 2019, reiese din datele Bancii Naționale a României (BNR).În structura, spune BNR, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 7,340 miliarde de euro, in crestere 742,3 milioane de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in intervalul…