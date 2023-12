Potrivit proiectului, se stabileste la venituri in suma de 308.759,5 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 655.863,5 milioane lei credite de angajament si in suma de 404.792,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 96.033,0 milioane lei. Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 25.360,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 4.020,7 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4; b) 12.846,4 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor…