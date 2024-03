Stiri pe aceeasi tema

- Detalii incredibile au iesigt la iveala in cazul crimei din Drobeta Turnu Severin, dupa ce Mara, o adolescenta in varsta de 18 ani, a fost injunghiata de iubitul ei, pe nume Robert. S-a aflat ca elevul olimpic de 16 ani care si-a injunghiat colega ar fi premeditat totul și le-ar fi povestit colegilor…

- Cu ultimele puteri, fata e reușit sa fuga, in timp ce agresorul a incercat sa se sinucida. Cei doi sunt elevi ai unuia dintre cele mai bune licee din județ și, din primele informații, se pare ca aveau o relație. Martorii care au asistat la scenele sangeroase au chemat imediat autoritațile. Polițiștii…

- Recent, BFMTV a avut acces la o expertiza medicala efectuata asupra actorului emblematic Alain Delon, in cadrul unei anchete in curs de desfașurare, ca urmare a plangerilor depuse de copiii sai impotriva insoțitoarei sale, Hiromi Delon. Evaluarea descrie un barbat slabit atat mental, cat și fizic, ceea…

- Declarațiile celor care erau cazați la Ferma Dacilor in momentul in care cladirea a fost cuprinsa de flacari, sunt șocante. Fratele geaman care a scapat cu viața din incendiul in care au murit opt persoane a vorbit despre momentele de groaza din dimineața fatidica.

- Angajații Fermei Dacilor au povestit ce s-a intamplat, de fapt, in noaptea tragediei. In urma incendiului care a cuprins cladirea, opt persoane și-au pierdut viața. Iata ce le-au spus angajații anchetatorilor!

- Premierul Dorin Recean a explicat ca CSE a exclus din cursa electorala candidații Șansa pentru ca aceștia sa nu caștige alegerile prin cumpararea voturilor și, ulterior, sa nu dezbine astfel, la nivel regional, societatea. Declarațiile au fost facute in cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune…

- Ofițerii Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei sunt in stare de alerta dupa ce trupul fara viața al unui tanar a fost gasit, sambata spre duminica noapte, 17 decembrie, in scara unui bloc din cartierul Aviației.

- S-au derulat scene socante in judetul Brasov, acolo unde, intr-o curte, au fost gasite moarte doua femei. Un barbat din localitatea Hoghiz și-a gasit soția carbonizata in curtea casei, iar pe fiica moarta in casa, cu urme de strangulare. Anchetatorii merg pe doua piste acum. Crima urmata de sinucidere…