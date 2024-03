Stiri pe aceeasi tema

- Mama Ioanei Beatrice, tanara insarcinata care a fost omorata de patronul ei, trece prin clipe de coșmar! Femeia a oferit detalii despre ziua crimei. Confesiuni in lacrimi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Noaptea trecuta, o femeie a fost ucisa cu sange rece chiar de cel caruia i-a dat viața. In jurul orei 2:00, un tanar și-a omorat mama. Dus la audieri, agresorul le-ar fi marturisit oamenilor legii ca nu regreta nimic din ceea ce a facut.

- Marcel Ciolacu ar fi proaspat tatic, la 56 de ani, chiar in timpul mandatului sau. Vestea a dat-o chiar concitadinul sau, fostul camarad de partid și ministru Eugen Teodorovici cu care premierul nu se afla tocmai in relații cordiale. Premierul Romaniei tocmai a devenit socru mare in toamna anului trecut.…

- Dana ar fi fost ucisa in urma cu aproape cinci ani chiar de iubitul ei, dupa cum a declarat fratele femeii. In 2019, Dana avea 38 de ani și avea un copil de șapte luni, iar familia ei nu are nici in prezent liniște.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct, Anișoara, fosta soția a profesorului de matematica disparut in mod misterior, a facut declarații. Ce a spus femeia despre plecarea de acasa a celui care ii era partener de viața.

- Declarațiile celor care erau cazați la Ferma Dacilor in momentul in care cladirea a fost cuprinsa de flacari, sunt șocante. Fratele geaman care a scapat cu viața din incendiul in care au murit opt persoane a vorbit despre momentele de groaza din dimineața fatidica.

- Folosirea telefonului in Biserica ar putea parea pentru mulți un lucru firesc. Nu și pentru Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, care a explicat de ce este nepotrivit acest comportament intr-un lacaș de cult. In primul rand, atrage atenția oficialul BOR, sunt rațiunile practice…

- In timp ce patronul in varsta de 73 de ani a fost arestat preventiv, familia lui Beatrice o plange pe tanara insarcinata, care a fost ucisa de barbatul gelos. Locul unde a fost ucisa femeia este plin de flori și lumanari aduse de cei care au cunoscut-o, dar și de oameni simpli, șocați de felul in care…