Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Danemarca au impus miercuri limite de varsta pentru persoanele care doresc sa se imunizeze cu vaccinul anti-COVID-19 produs de Moderna, iar in urma acestei decizii serul companiei americane nu va mai fi disponibil pentru persoanele tinere, informeaza Agerpres . In Suedia, autoritatile sanitare…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, considera ca toți cetațenii din țara trebuie sa fie imunizați impotriva Covid-19, pentru a- salva, chiar și pe cei care nu conștientizeaza riscurile imbolnavirii cu Covid-19. Deputatul a criticat pe cei care cred ca prin vaccin „se introduce un obiect strain” sau care…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, ii critica pe moldoveni, pentru ca aceștia refuza sa se vaccineze „noi o generație care in mediu suntem vaccinati la 90% și ceva contra unei liste intregi de maladii astazi, am ajuns sa spunem nu vaccinarii anti-Covid”. Declarațiile au fost facute in timpul lansarii…

- Au trecut șase luni, iar cazul cazul Flavia Grosan, medicul cu „tratamentul minune impotriva Covid-19”, a ajuns pe masa Consiliului National al Audiovizualului. O decizie s-a luat și impotriva posturilor de televiziune Romania TV si Antena 3. Ce au pațit Antena 3 și Romania TV dupa declarațiile șocante…

- O țara a reușit sa vaccineze 90% din populație. Acest stat a inceput imunizarea copiilor de peste șase ani. In timp ce lumea se confrunta cu valul 4 al pandemiei, alimentat de varianta Delta, Chile inregistreaza cel mai mic numar de cazuri de COVID-19 din martie 2020. Țara a imunizat 87% din populația…

- Politia locala din Treviso, Italia, a fost printre primele care au activat dronele pentru masurarea temperaturii corpului cetatenilor. Autoritatile au anuntat ca, sambata si duminica, pe coasta Ostiei va avea loc un control al temperaturii, ca parte a masurilor anti-Covid. Zborul de recunoastere…

- Israelul doreste sa isi vaccineze elevii impotriva noului coronavirus in timpul orelor de curs odata cu inceperea noului an scolar, preconizata pentru 1 septembrie. Vaccinarea se va face cu acordul parintilor, au anuntat luni autoritatile guvernamentale insarcinate cu lupta impotriva coronavirusului.

- Autoritatile din nordul Germaniei au facut apel la mii de oameni sa se vaccineze din nou, dupa ce o ancheta a politiei a constatat ca o asistenta medicala de la Crucea Rosie i-ar fi „vaccinat” cu o solutie salina, scrie The Guardian, potrivit Mediafax.