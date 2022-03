Declarația zilei 30 martie 2022 „Am primit propunerea de a participa cu retinere si oaresce frica. Eu sunt o fire foarte emotiva si genul asta de performance foarte public ma si sperie, dar ma si ambitioneaza sa vad de ce ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Eu va vorbesc cu dvs., nu suntem per tu, nu am ciocnit valiza in armata și nici nu v-am intalnit pe holurile Institutului de Arta Teatrala I.L. Caragiale București. La revedere”, Marius ...

- „Ministerul crede ca lucrurile sunt mult mai simple, cat de cat OK, ministerul crede ca universitatile trebuie sa se conformeze si sa se descurce, in orice fel s-ar intampla asta. Din pacate, ...

- „E o distincție care ma onoreaza, dar ma și motiveaza in același timp sa pot sa merg mai departe cu drag, cu zambetul pe buze, cu putere, curaj sa pot arata intregii lumi ca sunt roman, ca ...

- „Fața de PNDL vrem sa folosim niște criterii specifice pentru ca sunt totuși niște diferențe, inclusiv legate de județ. Și pot sa va dau cateva cifre. In județul Botoșani populația care nu ...

- Sorana Cirstea a debutat entuziasmant in ediția 2022 a Openului Australian, in ciuda rezultatelor neconvingatoare obținute in turneele pregatitoare. Sportiva din Romania a invins-o pe cehoaica Petra Kvitova (19 WTA), scor 6-2, 6-2, in doar o ora și 12 minute de joc, reușind al doilea succes consecutiv…

- ”Trebuie sa fii prezent, implicat și fara emoții. Dar cei care vin fara pic de emoții devin cam aroganți, oamenii mult prea increzatori devin mai antipatici și e greu de lucrat cu ei. Fiecare ...

- „Trebuie sa spunem ca datorita unui efort comun al Casei de Pensii și Poștei Romane suntem in grafic pentru a reintra in normal cu plata pensiilor, astfel ca pe 15 ianuarie vom livra si ultimele pensii ...

- „Ajungem peste tot cu penibilul asta, ajungem la fiecare ședința sa va suportam intervențiile badaranoase. Mi-e rușine mie sa stau sa ascult discuții aici, in sala de ședințe de CL, despre ...