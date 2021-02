Stiri pe aceeasi tema

- Un val de furie a starnit pe rețelele sociale un filmuleț de cateva zeci de secunde in care Alexandru Cobzaru, un barbat de 29 de ani, din Hunedoara, a fost inregistrat in timp ce a atacat cu salbaticie și fara a avea vreo ezitare, un copil in varsta de 13 ani, care se afla intr-un loc de joaca amenajat…

- Mama copilului trantit de pamant intr-un parc din Hunedoara susține ca agresorul nu este la prima abatere. Barbatul este concubinul matușii copilului. Mama copilului de 13 ani ca Alexandru Cobzaru l-a mai agresat pe fiul ei. ”A mai venit batut… Am zis, hai, ca l-a lovit acum, nu am avut treaba cu…

- Monica Szabo, concubina agresorului, sutine ca barbatul care a dat de pamant cu nepotul sau a fost violent cu copiii si in trecut, transmite Antena 3. Alexandru Cobzaru, barbatul care si-a agresat nepotul, a fost arestat pentru 30 de zile , iar concubina sa, Monica Szabo, sustine ca acesta nu e la prima…

- Primarul municipiului Hunedoara, Dan Boboutanu, s-a aratat "socat" de incidentul in care un baiat de 13 ani a fost trantit la pamant de un barbat in varsta de 29 de ani, intr-un parculet din localitate, edilul mentionand ca va solicita luni suplimentarea patrulelor de Politie si Politie Locala in…

