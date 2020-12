Imobilul in care funcționeaza pavilionul administrativ va intra intr-un proces amplu de consolidare, reabilitare și modernizare, urmand sa fie transformat in cresa pentru angajații de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau. Decizia a fost luata in Consiliul de Administrație al unitații medicale, care a avut loc saptamana trecuta. In cresa vor funcționa doua grupe […] Articolul DECIZIE: Pavilionul administrativ de la Spitalul Județean de Urgența va fi transformat in cresa apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .