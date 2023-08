Guvernul Romaniei a autorizat compania chineza Lenovo sa participe la rețeaua 5G din Romania printr-o decizie luata in 19 iulie și publicata in Monitorul Oficial nr. 664. Decizia de a permite companiei chineze a fost data in condițiile in care Romania are din 2021 o lege special creata pentru a ține la distanța companiile chineze, din cauza suspiciunilor majore privind implicarea statului comunist chinez in activitați de spionaj tehnologic, informeaza g4media.ro.

Decizia a fost semnata de premierul Marcel Ciolacu și se bazeaza pe un aviz conform al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT),…