Decizie istorică în SUA: Camera Reprezentanților a aprobat legalizarea canabisului Camera inferioara a Congresului SUA a aprobat vineri un proiect de lege pentru eliminarea cannabisului de pe lista federala a drogurilor periculoase, un pas istoric catre dezincriminarea marijuanei în Statele Unite, relateaza AFP.

Textul a fost aprobat (228 pentru, 164 împotriva) de catre Camera Reprezentanților, unde a fost aparat de majoritatea democraților. Dar are înca mari șanse sa fie blocat în Senat, controlat în prezent de republicani.

Legea ar dezincrimina la nivel federal deținerea de canabis, considerat de Departamentul de Combatere a Drogurilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

