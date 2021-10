Stiri pe aceeasi tema

- Gandindu-se ca secundele sunt esențiale, jandarmii s-au apropiat de aceasta și au indepartat-o la timp, deoarece se auzea un tren care venea in viteza. Oamenii in uniforma au incercat sa o linișteasca pe femeie și sa afle de ce a intenționat sa recurga la un gest de suicid.Printre lacrimi, femeia,…

- MOHAMED IMAN MUSTAFA, criminalul asistentei din cartierul Gheorgheni, a primit decizie definitiva de inchisoare pe viața. Curtea de Apel Cluj a menținut hotararea Tribunalului Cluj. Crima a avut loc in august 2020. ”Respinge ca nefondat apelul declarat de catre inculpatul MOHAMED IMAN MUSTAFA MOHAMED…

- Un tanar de 32 de ani a fost salvat de polițiști, dupa ce ar fi incercat sa se arunce in gol de pe o cladire din capitala. Totul s-a intamplat noaptea trecuta, in jurul orei 20:00, pe strada Mihai Viteazu.

- Facebook a inceput sa implementeze criptarea convorbirilor video si audio realizate cu Messenger, una dintre cele mai folosite aplicatii de comunicare la nivel mondial.Messenger, aplicatie desprinsa din Facebook in urma cu mai multi ani, a lansat functia de criptare a apelurilor video si de voce. Este…

- Facebook a inceput sa implementeze criptarea convorbirilor video si audio realizate cu Messenger, una dintre cele mai folosite aplicatii de comunicare la nivel mondial.Messenger, aplicatie desprinsa din Facebook in urma cu mai multi ani, a lansat functia de criptare a apelurilor video si de voce. Este…

- Adela Popescu a devenit mama pentru a treia oara, in urma cu o luna, cand l-a adus pe lume pe Adrian, cel de-al treilea baiat al cuplului. In acest weekend, vedeta a avut parte de o vizita surpriza, din partea prietenei sale, Laura Cosoi. „O dimineața de sambata ca la carte: cafea, hamac, muzica buna…

- Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF), și soția acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitați, luni, definitiv de Curtea de Apel București in dosarul de mare corupție instrumentat de DNA. Context: In 2017, Mircea Sandu a fost audiat de DNA intr-un dosar in care era acuzat de luare de…

- Takacs Gyorgy, barbatul din Cluj-Napoca care și-a injunghiat mortal fiul de numai 8 ani, in iulie 2020, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Sentința Curții de Apel Cluj este definitiva. Și la judecata pe fond, de la Tribunalul Cluj, magistrații l-au condamnat pe criminal tot la inchisoare pe viața.…