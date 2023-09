Magistrații Curții de Apel Iași au hotarat ca Dumitru Buzatu sa ramana in arest preventiv pentru 30 de zile și sa fie cercetat pentru luare de mita. Sub arest preventiv ramane și celalalt inculpat din dosar, expertul contractat de Consiliul Județean, insa doar pentru infracțiunea de trafic de influența, nu și pentru luare de mita. In prezent, Dumitru Buzatu sta singur in celula arestului preventiv din Iași, nu are dreptul la vizite și este sub supraveghere medicala, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Avocații lui Buzatu au informat ca acesta sufera de diabet și este dependent de insulina, sugerand…