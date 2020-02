Stiri pe aceeasi tema

- Facebook recurge la soluții disperate pentru a combate știrile false care sunt postate de utilizatori. Facebook a incheiat un acord cu Reuters pentru verificarea continuturilor publicate pe platforma si pe aplicatia Instagram. Hotararea a fost luata in contextul in care Facebook se confrunta cu presiuni…

- Barbații vor sa fie mereu admirați de femei, insa pentru a se bucura de atenția pe care și-o doresc, aceștia trebuie sa faca anumite schimbari in garderoba, pentru a-și impresiona partenerele. Femeile sunt mereu atente la toate detaliile și analizeaza totul pana la cel mai mic amanunt, mai ales cand…

- Armata siriana a anuntat miercuri preluarea controlului asupra orasului strategic Maarrat al-Numan in nord-vestul Siriei, regiune dominata de grupari jihadiste si rebele, informeaza France Presse. 'Fortele noastre au reusit in ultimele zile sa-i elimine pe teroristi din mai multe sate si localitati',…

- Numarul femeilor care au interpretat roluri principale in filmele lansate anul trecut in SUA si Canada a fost cu 9% mai mare decat in anul anterior, arata un studiu realizat de Centrul pentru studierea femeilor in Televiziune si Film de la Universitatea de Stat din San Diego, potrivit news.ro.Procentul…

- Daca femeile ar conduce orice țara din lume ar fi o imbunatațire generala a nivelului de trai, a declarat fostul președinte american Barack Obama. In timpul unui discurs, in Singapore, Barack Obama a declarat ca femeile nu sunt perfecte, dar sunt „indiscutabil mai bune” decat barbații, scrie BBC, potrivit…

- Curtea Suprema poloneza a stabilit joi, intr-o hotarare, ca noul Consiliu National polonez al Magistraturii (KRS) nu ofera garantii ale independentei puterii judiciare fata de puterea politica, punand astfel in discutie o parte a unor reforme controversate ale puterii conservatoare, relateaza AFP,…

- Potrivit unor statistici oferite de Mindblower.ro, magazin online de cadouri originale, in 2018 si 2019 femeile au comandat mai multe cadouri decat barbatii, 67 % (femeile) fara de 33% (barbatii). Trendul se mentine pe toata perioada sarbatorilor de iarna, femeile fiind mai organizate, in comparatie…

- Declinul demografic al județului Hunedoara este confirmat și de statisticile Biroului Electoral Central. Persoanele de varsta a doua sunt cele care s-au prezentat in numar mare la procesul de votare. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 45-65 de ani au fost cele care au inclinat balanța, acestea fiind…