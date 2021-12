Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți ca judecatorii naționali pot lasa neaplicate, fara riscul de a fi anchetați disciplinar, deciziile Curții Constituționale, care contravin dreptului Uniunii Europene și prin care interesele financiare ale UE sunt lasate neaparate.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat o decizie prin care judecatorii romani nu trebuie sa respecte deciziile Curții Constituționale, inclusiv cele referitoare la formarea completurilor de 5 judecatori, daca acestea duc la prescrierea unor fapte de corupție. CONSULTAȚI AICI DECIZIE CJUE…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, marti,ca judecatorii romani pot lasa neaplicate decizii ale CCR care sunt contrare dreptului Uniunii Europene, fara a exista riscul ca acestia sa raspunda disciplinar.

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. Printre autoturisme, cele ale ambasadorilor Japoniei și SUA in Romania. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii…

- Motivele pentru care s-a luat decizia ca Romania sa fie trimisa in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt nerespectarea normelor UE referitoare la combaterea poluarii industriale și faptul ca nu a fost adoptat un program de control al poluarii atmosferice, potrivit unui comunicat al Comisiei…

- Judecatorii din tarile Uniunii Europene nu pot primi interdictie sa ceara indrumare de la Curtea de Justitie a UE, a decis marti instanta europeana suprema, in cazul unui judecator din Ungaria care a fost sanctionat disciplinar pentru un astfel de demers, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.…

- Ministrul demis al mediului, Tanczos Barna, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca una din cele mai importante surse de poluare din Bucuresti ramane traficul și ca vor fi intensificate controalele in zonele unde au fost semnalate arderi ale deseurilor, chiar daca este conștient ca „exista comunitati…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura, Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, intervenția Uniunii Europene (UE) pentru a proteja dreptul la educație al copiilor din Romania in contextul in care aproximativ 40% dintre școli raman inchise din cauza pandemiei. “Pandemia…