Decizia Moscovei care provoacă pierderi importante pe bursele internaționale Moscova a luat decizia eliminarii certificatelor de depozit rusești de la tranzacționare pe bursele straine, ca represalii pentru sancțiunile occidentale. Decizia Rusiei face ca investitorii mondiali sa iși piarda increderea in valorile mobiliare legate de acțiunile companiilor aflate in punctele geopolitice fierbinți ale lumii. Iar pierderea increderii in certificatele de depozit ar putea scurge capitalul strain necesar de la firmele din economiile emergente. Investitorii iși pierd increderea Certificatele de depozit (depositary receipts- DR) sunt certificate negociabile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

