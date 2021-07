Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Maltei de a-si inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19 "contravine regulilor europene", a declarat, duminica, secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune. El a f[cut , facand apel la autoritatile malteze sa accepte pasaportul sanitar comunitar.

- Malta le va cere incepand de saptamana viitoare tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa si AFP.

- Malta le va cere incepand de saptamana viitoare tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa si AFP. Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepand cu…