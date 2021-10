Decăderea petrolierului de pe Yemen ar putea afecta alimentarea cu apă curată pentru 9 milioane de oameni Potrivit unui nou studiu, posibilitatea „din ce in ce mai probabila” a unei scurgeri masive de petrol provenita de la un petrolier in decadere blocat in Marea Roșie ar putea afecta aprovizionarea cu apa curata pentru aproximativ 9 milioane de oameni. Cisterna FSO Safer – care conține 1,1 milioane de barili de petrol, sau de peste patru ori cantitatea varsata in 1989 de Exxon Valdez 2 – a fost „pustie” in largul coastei Yemenului din 2015 și continua sa se deterioreze. Presa internaționala relateaza ca o breșa a navei, care este cu o singura decojire, ar cauza varsarea conținutului direct in mare.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un petrolier abandonat din 2017 in largul Yemenului ar putea provoca o deversare de petrol uriașa in Marea Roșie, lasand fara apa potabila peste opt milioane de oameni și compromițand pescuitul local in doar cateva saptamani, informeaza The Guardian. FSO Safer a cazut in mainile rebelilor Houtis in…

- Un petrolier abandonat din 2017 in largul Yemenului ar putea provoca o deversare de petrol uriașa in Marea Roșie, lasand fara apa potabila peste opt milioane de oameni și compromițand pescuitul local in doar cateva saptamani, informeaza The Guardian.

- Peste 1,76 milioane de oameni au fost afectați de inundațiile masive de provincia Shanxi, situata în nordul Chinei, relateaza presa locala citata de BBC. Ploile torențiale de saptamâna trecuta au dus la alunecari de teren, mii de case prabușindu-se în peste 70 de districte…

- Succesul de la US Open i-a adus Emmei Raducanu și primul super contract: jucatoarea de tenis a devenit noul ambasador al celebrului brand de bijuterii Tiffany & Co. 2021 este anul ei! Dupa ce a scris istorie la US Open, numele Emmei Raducanu a devenit un brand. Jucatoarea de tenis cu origini romanești…

- In cadrul tragerilor loto care au loc joi, un report in valoare de peste 6 milioane de euro se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, a transmis intr-un comunicat Loteria Romana. Joi, 23 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto…

- Un influencer in varsta de 25 de ani a reusit sa stranga printr-o campanie pe platforma gofundme peste 7 milioane de dolari pentru evacuarea afganilor. Tommy Marcus, care locuiește in New York și are pe Instagram contul Quentin Quarantino cu peste 830.000 de urmaritori, a lansat la 17 august campania…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, susținator al lui Florin Cițu la șefia partidului, a declarat, luni, la conferința de alegeri a PNL Constanța, ca a observat ca spre deosebire de presa și de afaceri, in politica nu te poți descurca de unul singur. „In politica e altfel ca in business…

- Se indreapta Timișoara intr-o direcție buna sau greșita? Presa locala din Timișoara relateaza corect și imparțial realitațile orașului? Cum a evoluat calitatea vieții in Timișoara? Ce cred timișorenii despre orașul lor? La acestea și la alte intrebari au raspuns in perioada 11 – 30 noiembrie 2020, 1.238…