- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni ca scolile si liceele sunt spatii care ar trebui ferite de orice fel de dependenta sau de violenta, iar daca sunt semne ca se consuma droguri, acestea trebuie semnalate imediat autoritatile pentru a se putea interveni prompt. ‘Scolile si liceele sunt…

- „Cand voi avea raportul disponibil si concluziile vor fi gata, vor fi date publicitatii. Inca este in elaborare”, a afirmat Ligia Deca luni, la Alba Iulia. Aceasta a catalogat violenta in scoala drept „un fenomen ingrijorator”, ea spunand ca este „nevoie de un efort al tuturor” pentru a se putea face…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a dispus inspectoratelor școlare județene sa verifice prin sondaj modul in care se aplica in școli procedurile privind managementul cazurilor de violența. Masurile au fost luate dupa situația din Capitala, unde un elev ar

- "Anul acesta avem alocate fonduri in bugetul Ministerului Educatiei de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acopera in mare masura cele sub 200 de unitati de invatamant care au grupul sanitar in curte. Vorbim despre un procent de sub 10% fata de ce aveam acum cativa ani. Progresul a fost unul…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, ca in scoala trebuie sa existe toleranta zero fata de orice fel de violenta, aratand ca aceasta trebuie combatuta printr-o colaborare intre scoala, familie, autoritati si societate in ansamblu. „Cred ca in scoala trebuie sa avem toleranta zero fata de…

- Școlile din mai multe județe din țara au fost inchise de vremea rea. Ligia Deca, ministrul Educației, a transmis ca orele ar putea fi desfașurate online, acolo unde exista infrastructura, daca nu, vor fi recuperate ulterior.