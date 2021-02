Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 8 februarie, zi de mare, mare bucurie in familia Adelei Popescu și a lui Radu Valcan. Celebrul prezentator TV de la ”Insula Iubirii iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Ce surpriza i-a pregatit Adela soțului sau? A impartașit totul cu fanii!

- CHIȘINAU, 7 feb – Sputnik. Delia Matache implinește astazi varsta de 39 de ani. Artista din Romania a postat pe pagina sa oficiala de Facebook cateva poze care au uimit din nou fanii. Oamenii i-au transmis mii de mesaje și urari de bine. © Photo : Facebook / DeliaInterpreta Delia iși sarbatorește…

- Al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a implinit astazi 81 de ani. S-a nascut in anul 1940, in satul Radulenii Vechi, raionul Florești. Și-a facut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o in 1962. Este membru al Academiei de Științe Sociale din Federația…

- Au negat ca ar avea o relație, insa gurile rele nu le dau deloc pace! Ce a raspuns Bogdan de la Ploiești cand a fost intrebat daca are o relație cu Theo Rose? I-a pus pe ganduri pe fani! Formeaza sau nu cei doi un cuplu?

- Astazi este o zi foarte importanta pentru cunoscuta prezentatoare TV Andreea Marin! Vedeta iși sarbatorește ziua de naștere! Iata ce anunț a facut cu puțin timp și cați ani implinește!

- Poeta și publicista Lorina Balteanu, manager cultural, designer de bijuterii handmade, om de afaceri, stabilita la Paris, Franța, iși sarbatorește astazi cea de-a 60 aniversare. S-a nascut la 21 decembrie 1960 in satul Peciște, raionul Rezina. In 1982, a absolvit Institutul de Literatura ”Maxim Gorki”…

- Ce-au mai pus romanii in trending pe YouTube? Selly și trupa lui sunt lideri cu o melodie, iar din top zece nu lipsesc manelele lui Bogdan de Ploiești sau Tzanca Uraganu. Noua piesa a trupei 5Gang, care-l are lider pe vloggerul Selly, a urcat pe primul loc in tendințe la cateva zile de la lansare. Face…

- Romania s-a impus cu 5-3 la Ploiești, in fața reprezentativei Belarusului, intr-un meci cu doua reprize total diferite. Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala” București, Pro TV18 noiembrie: Irlanda de Nord – Romania (Liga…