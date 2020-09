Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret faptul ca Mirela Vaida este o femeie complexa. Pe langa faptul ca are o cariera de succes, prezentatoarea TV, este și o gospodina desavarșita, iar recent le-a aratat fanilor ei cum iși petrece timpul atunci cand este acasa.

- Revenirea fanilor in tribunele stadioanelor pe fondul aparitiei unor noi focare de coronavirus nu este o optiune in prezent pentru guvernul italian, a declarat premierul Giuseppe Conte, scrie dpa. ''Pe stadion este ca la o demonstratie in care oamenii se aduna mai multi la un loc, inevitabil…

- Melomanii sunt invitați sa participe la un eveniment inedit, in cursul caruia Petre Ionuțescu va susține un concert pe pontonul aflat in mijlocul unui lac, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 5 septembrie, de la ora 20. „Concertul numit «Murmur» se va desfașura sub egida Asociației 3 Compas.…

- Dupa doua decenii de la premiera in cinematografe, „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” a depasit pragul de 1 miliard de dolari incasari, relateaza Variety, potrivit News.ro.Citește și: FOTO Inedit: o stanca din Islanda are forma unui elefantPrimul lungmetraj din franciza a inregistrat…

- Muzeul Judetean de Istorie Brasov va dezvolta un proiect inedit de prezentare a istoriei Balcanilor prin intermediul benzilor desenate, care va fi finantat de Comisia Europeana prin Programul Europa Creativa. "Vorbim despre un proiect care are un mesaj de toleranta, respect si reconciliere in Balcani,…

- Leo Messi ar fi dat follow de curand pe Instagram clubului Manchester City, fapt care a creat rumoare in Insula. Pep Guardiola și-ar dori enorm sa-l antreneze din nou pe argentinian, iar fanii „cetațenilor” au prins speranțe cand au vazut activitatea lui Messi pe rețelele de socializare. Messi, 33…

- Joi, 16 iulie 2020, ora 11.00, la Biblioteca Județeana Antim Ivireanul are loc vernisajul expoziției „Karol Wojtyla. Geneza”. Eveniment dedicat aniversarii a 100 de ani de la nașterea Papei Ioan Paul al II-lea prezinta cele mai importante momente din viața lui Karol Wojtyla, ca pe o „geneza”, nu numai…