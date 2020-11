Stiri pe aceeasi tema

- Ce decizie a luat, de fapt, Bianca Dragușanu dupa desparțirea de Alex Bodi. I-a surprins pe toți, intrucat aceasta este prima desparțire dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi care nu se lasa cu un scandal. Dupa ce afaceristul a confirmat desparțirea de blondina, Bianca a decis sa plece. Bianca Dragușanu,…

- Gata cu secretele și cu mesajele subtile! Alex Bodi a confirmat in mod oficial desparțirea de Bianca Dragușanu! Afaceristul a spus chiar și motivul separarii! Și-au spus adio la doar doua luni de la ultima impacare!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu au vrut sa ofere prea multe detalii, dar vedeta a spus ca i-a interzis afaceristului sa vorbeasca despre acest lucru. "Eu sunt purtatorul lui de cuvant și nu vrea sa spuna nimic. Nu vreau sa vorbesc despre asta ca se speculeaza prea mult. Nu ma intereseaza…

- Am aflat cu cine e misterioasa femeie cu care Alex Bodi iși petrece zilele la Monaco, dupa ce Bianca Dragușanu s-a desparțit de el! Reporterii Spynews.ro va țin la curent cu știrile de monden și ca de obicei exclusivitațiile le aflați daca citiți Spynews.ro

- Gestul facut de Bianca Dragușanu la doar cateva ore de la anunțul ca s-a desparțit de Bodi il va enerva la culme pe barbat. Fosta prezentatoare de televiziune l-a umilit pe fostul soț. Bianca Dragușanu, gest șocant dupa desparțirea de Bodi Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit nu a…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au hotarat sa o ia, din nou, pe drumuri separate. Dupa ce bomba a fost aruncata de Spynews.ro, musculosul afacerist a facut și primele declarații oficiale despre desparțire, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au despartit exact in ziua in care implineau doi ani de relație. "Ieri, pe 1 septembrie, cand am implinit 2 ani de relație am decis sa pun punct. Ieri am decis sa pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau sa-i mulțumesc pentru relația frumoasa pe care am avut-o,…