De toată isprava – Românii, locul I la Olimpiada Balcanică de Informatică Romania a obținut locul I la Olimpiada Balcanica de Informatica, cu un punctaj cumulat de 1.963 de puncte din 2.400 posibile, a anunțat Ministerul Educatiei joi seara. ”Romania obtine locul I la Olimpiada Balcanica de Informatica cu doua medalii de aur, una de argint si una de bronz si un punctaj cumulat de 1963 de puncte din 2400 posibile”, a transmis Ministerul Educatiei. Sursa citata a precizat ca, in perioada 29 octombrie – 3 noiembrie, se desfasoara la Maribor, in Slovenia, cea de-a 30-a editie a Olimpiadei Balcanice de Informatica. ”Echipa Nationala a Romaniei a dominat categoric competitia… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Kutaisi, in Georgia, a avut loc, in data 13 septembrie, festivitatea de premiere a celei de-a VII-a ediții a Olimpiadei Europene de Informatica pentru juniori. La aceasta ediție au participat 96 de concurenți din 24 de țari. Romania a ocupat primul loc la medaliile obținute, și ramane singura țara…

- Rezultatele au fost anunțate duminica seara, 3 septembrie, de Societatea pentru Performanța și Excelența in Informatica (SEPI), care a afirmat ca Romania ramane pe locul al doilea in clasamentul mondial privind numarul total de medalii obținute la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI).Cei patru…

- Romania se menține pe locul 2 in clasamentul mondial „all-time”, alcatuit in funcție de numarul total de medalii obținute la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI), cu 3 medalii de argint și una de bronz caștigate anul acesta, a anunțat Ministerul Educației. Pe 3 septembrie, la Szeged, Ungaria,…

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI) 2023, organizata in Ungaria, au obținut trei medalii de argint și una de bronz, conform rezultatelor anunțate duminica seara, 3 septembrie, de Societatea pentru Performanța și Excelența in Informatica (SEPI) pe Facebook.…

- Ministerul Educatiei anunta ca Romania se mentine pe locul 2 in clasamentul mondial ”all-time”, alcatuit in functie de numarul total de medalii obtinute la Olimpiada Internationala de Informatica, cu 3 medalii de argint si una de bronz castigate anul acesta! Romania se mentine pe locul 2 in clasamentul…

- Romania pastreaza locul al doilea in clasamentul mondial “all-time” la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI) cu un impresionant numar de medalii. Astazi, 3 septembrie 2023, la Szeged, Ungaria, s-a desfașurat ceremonia de premiere a celei de-a 35-a ediții a IOI, in care au concurat 351 de tineri…

- Ministerul Educatiei anunta ca Romania se mentine pe locul 2 in clasamentul mondial „all-time”, alcatuit in functie de numarul total de medalii obtinute la Olimpiada Internationala de Informatica, cu 3 medalii de argint si una de bronz castigate anul acesta! Alexandru Raul TODORAN – Liceul…

- ”Romania se mentine pe locul 2 in clasamentul mondial „all-time”, alcatuit in functie de numarul total de medalii obtinute la Olimpiada Internationala de Informatica (IOI), cu 3 medalii de argint si una de bronz castigate anul acesta! Astazi, 3 septembrie 2023, la Szeged, Ungaria, a avut loc festivitatea…