Incet, incet se reiau activitațile cu care baimarenii erau obișnuiți. Din data de 10 decembrie ar urma sa avem, ca in fiecare an, un targ al brazilor de Craciun, care ar urma sa funcționeze in Piața Revoluției. Cei interesați vor putea sa iși cumpere bradul de Craciun la prețuri, zicem noi, acceptabile pentru vremurile in care traim și ne zbatem. In ultima ședința de Consiliu Local s-a decis amplasarea „Targului Brazilor de Craciun 2021” in perioada 10 decembrie 2021 – 25 decembrie 2021 in locația mai sus amintita. Conform proiectului de hotarare, pentru vanzarea de brazi taxa de utilizare a locurilor…