Stiri pe aceeasi tema

- Turnul de Apa din centrul Clujului,un obiectiv neglijat, ce ar putea fi atracție turisticaO clujeanca a atras recent atenția, printr-o postare pe rețelele de socializare, asupra starii deplorabile in care se afla vechiul turn de apa din centrul orașului. Acesta a menționat ca, și anul trecut a mai semnalat…

- Inca un incident in centrul Clujului unde bucați de tencuiala din cladirea Teatrului Național cad pe trotuar, cu riscul sa raneasca pe cineva. In zona s-a pus doar un afiș minuscul de avertizare, greu de observat.„Bucați de tencuiala cad din cladirea Teatrului Național, chiar langa aleea pe care circula…

- Biciclist accidentat in centrul Clujului, pe strada Coșbuc, colț cu strada Moților, la doi pași de Primaria Cluj-NapocaIncidentul a avut loc astazi in centrul Clujului, pe strada Coșbuc, la colț cu strada Moților. Se pare ca biciclistul s-a dezechilibrat cand a virat pe strada Coșbuc. Unul…

- Biciclist a fost lovit in centrul Clujului, pe strada Coșbuc, colț cu strada Moților, la doi pași de Primaria Cluj-NapocaAccidentul a avut loc astazi in centrul Clujului, pe strada Coșbuc, la colț cu strada Moților, chiar in apropierea Primariei Cluj-Napoca. Un biciclist a fost lovit de un vehicul,…

- Un șofer care și-a parcat mașina necorespunzator pe o strada din centrul Clujului a fost sancționat rapid de Polițiștii Locali.Clujeanul a ramas fara mașina chiar de dimineața, in urma unei acțiuni de ridicare desfașurata miercuri, pe strazile din centrul municipiului.,,E la Someșeni mașina”, a scris…

- Furt de trotineta in centrul Clujului. Proprietarul face apel la ajutorul clujenilor pentru a o recuperaUn clujean și-a parcat trotineta in Piața Unirii, din Cluj-Napoca și a asigurat-o cu un sistem antifurt. Insuficient, insa, se pare, pentru hoții experimentați, pentru ca aseara cand a ieșit de la…

- Zona ”Intre Ape”, mai precis partea situata intre canalul Morii și Someș, langa complexul sportiv, Sala Sporturilor, Sala Polivalenta și Cluj Arena, este una periculoasa și foarte mizera, susține un locatar.Acolo locuiesc mulți etnici romi, iar alți vecini se plang de galagia și mizeria pe care aceștia…

- Clujenii cu spirit civic continua sa posteze imagini cu parcarile facute aiurea prin tot orașul și cu șoferii care ignora cu buna știința regulile de circulație și nu numai. O astfel de parcare a fost surprinsa in centrul Clujului pe strada Constanța. Șoferul unei mașini Dacia Duster a „incalecat” un…