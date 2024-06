Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 22 mai, polițiștii argeșeni au fost sesizați, prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 93 de ani, din Campulung, a fost gasit decedat, sub un pom, in curtea locuinței sale. Citește și: DGA Arad. Mita respinsa la frontiera pentru accesul…

- Astfel, in judetul Timis Ciacova, Peciu Nou, Jebel, Giulvaz, Uivar, Sag, Otelec, Padureni, Parta este in vigoare cod portocaliu pana la 21.25, unde vor fi semnalate averse torentiale care vor cumula 35-40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, intensificari ale vantului, frecvente descarcari electrice.In…

- Prof. univ. dr. Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, este invitatul special al evenimentului care marcheaza 50 de ani daruire a medicilor buzoieni, in slujba sanatații și vieții pacienților lor. Mai sunt doar doua saptamani pana la cel mai important eveniment medical al anului,…

- Medicamentele expirate vor fi preluate de la cetateni si de Spitalul Judetean AradMedicamentele expirate vor putea fi predate de cetateni la un punct de colectare special, care va fi deschis, din 15 mai, la sediul central al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad.

- Intr-o postare pe facebook Primaria Zimandu Nou anunța ca maine, 13 Aprilie, circulația va fi restricționata pe o singura banda in urma unor lucrari de... The post Lucrari de urgența efectuate la Zimandu Nou. Circulația va fi restricționata appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Aproximativ 4.000 de imobile vor fi afectate de exproprieri pe viitorul drum expres Arad - Oradea, a anuntat, marti, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, care precizeaza ca decizia de expropriere a fost emisa. "CNAIR a emis, la finele lunii martie, decizia de expropriere pentru…

- Mai mulți clienți PPC, compania care a preluat activele Enel din Romania , au primit facturi care vin cu o lista aparent nesfarșita de costuri din ultimul an. La finalul lui februarie 2024, mai mulți consumatori PPC au fost uluiți sa primeasca o factura ce conținea o detaliere a costurilor din luna…

- In ultimii ani, Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Craiova a cunoscut o dezvoltare accelerata. Modernizarea și extinderea sa, alaturi de conturarea unei echipe puternice de specialiști, creșterea activitații compartimentului de Cardiologie Intervenționala și, recent,…