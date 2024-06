Stiri pe aceeasi tema

- ​Carlos Alcaraz este primul finalist al ediției din acest an a Roland Garros. Ibericul a obținut calificarea in finala turneului Roland Garros, dupa ce l-a invins in cinci seturi pe Jannik Sinner, scor 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. A fost a șasea victorie a lui Carlos Alcaraz in duelurile cu Jannik Sinner…

- Ultimul act in turneul feminin de la Roland Garros le va aduce fața in fața, sambata, 8 iunie, pe lidera mondiala Iga Swiatek și pe revelația Jasmine Paolini, o jucatoare care a intrecut toate calculele hartiei pentru prima finala majora din cariera. O finala puțin așteptata inaintea debutului competiției…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini s-a calificat joi in finala Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Mirra Andreeva. Jasmine Paolini (,locul 15 WTA) a dispus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, de jucatoarea rusa Mirra Andreeva (17 ani, locul 38 WTA) dupa un meci pe care l-a dominat. Paolini este…

- Ziua de vineri, 7 iunie, este una plina la Roland Garros. Cele mai așteptate evenimente sunt semifinalele tabloului masculin, Carlos Alcaraz - Jannik Sinner și Casper Ruud - Alexander Zverev. Romania este reprezentata de Gabriela Ruse, semifinalista in proba de dublu feminin. Joi am aflat finala probei…

- Tenismena poloneza Iga Swiatek s-a calificat in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi pe americanca Coco Gauff, cu scorul de 6-2, 6-4. In finala, liderul clasamentului WTA se va duela cu italianca Jamsine Paolini, care a surclasat-o in penultimul act pe…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial al tenisului feminin, s-a calificat joi in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Ea a trecut fara prea mari batai de cap de americanca Coco Gauff, numarul 3 mondial, in doua seturi, scor 6-2, 6-4. Iga Swiatek a castigat de trei ori turneul de la Roland…

- Iga Swiatek, campioana en-titre, la Roland Garros, mai face un pas important apasat in lupta pentru caștigarea celui de-al patrulea titlu la Paris. Poloneza a obținut marți o victorie categorica cu 6-0, 6-2 in fața fostei finaliste Marketa Vondrousova, calificandu-se in semifinale.

Duminica, 2 iunie, sunt programate la Roland Garros primele meciuri din faza optimilor de finala in competiția fetelor, iar pe teren vor intra jucatoare de top precum Iga Swiatek, Coco Gauff, Marketa Vondrousova sau Ons Jabeur.