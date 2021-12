Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata ”explozie” a variantei omicron a noului coronavirus umbreste, al doilea an la rand, sarbatorile de la sfarsitului anului, iar un val de infectii covid-19 afecteaza organizarea festivitatilor de la Sydney si pana la Sevila, relateaza AFP, potrivit news.ro. La Betleem, unde s-a nascut…

- 1. Am fost la Targul de Craciun nicușoristo – userist. Nicio legatura cu vreun Craciun anterior. Nu e nici macar Christmas. E XMAS. Așa scrie pe acolo – XMAS. Apare și Christmas, dar in contextul Christmas Market. Nu targ. Market. Iar marketul e cu dracovenii din China. Și sunt mai mulți badigarzi decat…

- Bradul uriaș impodobit de angajații televiziunii americane Fox News, in fata sediului sau din New York, a fost incendiat. Din primele informații provenite de la polițiștii new yorkezi, un barbat in varsta de 49 de ani ar fi incendiat bradul. Dupa ce a dat foc bradului, a urcat pe structura de metal…

- Un clasament realizat de publicația The Economist arata ca Tel Aviv, capitala Israelului, este cel mai scump oraș din lume. Conform Times of Israel , Tel Aviva urcat cinci poziții și a ajuns pentru prima data pe prima poziție a clasamentului realizat de divizia Economist Intelligence Unit a faimoasei…

- Celebrul club Expirat din Capitala se transforma, temporar, intr-un apartament ce poate fi inchiriat pe platforma Airbnb. Prin urmare, daca vreți sa dormiți o noapte intr-un club, o puteți face la București! Staff-ul a amenajat locul de la Halele Carol: a instalat lumini și a pus canapele.Pentru a inchiria…

- Șoferul care a intrat cu mașina duminica in participantii la o parada de Craciun in orasul american Waukesha va fi inculpat pentru uciderea a cinci persoane, au anuntat autoritatile americane. Varianta unui atac terorist este exclusa. Potrivit anchetatorilor, barbatul ar fi avut o cearta conjugala cu…

- New York-ul trebuie sa spuna adio unuia dintre cele mai emblematice produse ale sale. Este vorba despre felia de pizza de un dolar, mai exact de doar 99 de cenți. Oferta, care incanta vizitatorii și locuitorii la orice ora din zi și din noapte, nu mai este sustenabila pentru comercianți din cauza creșterii…

- Lumea handbalului mondial și-a ales in aceste zile conducerea pentru urmatorii patru ani iar printre cei aleși se numara și un roman. La Congresul Federației Internaționale de Handbal (IHF) care loc in aceste zile la Basel-Elveția, familia handbalul mondial și-a ales conducerea pentru urmatorii patru…