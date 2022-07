De necrezut: telefoanele și computerele vor stinge criza cipurilor? Creșterea vanzarilor globale de semiconductori va incetini in acest an și urmeaza sa scada cu 2,5% in 2023 din cauza vanzarilor slabe de telefoane mobile și computere personale, potrivit raportului firmei de cercetare de piața Gartner. Piața cipurilor va ajunge intr-o perioada de supra-aprovizionare, iar prețurile vor cobori. Cererea mare pentru smartphone-uri si PC-uri in […] The post De necrezut: telefoanele și computerele vor stinge criza cipurilor? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

