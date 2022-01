De luni, toate școlile și grădinițele vor putea funcționa cu prezență fizică O data cu inceputul semestrului al doilea, școlile și gradinițele vor putea funcționa cu prezența fizica. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat vineri ca, dupa modificarea strategiei de funcționare a școlilor, luni toate școlile și gradinițele din țara vor putea funcționa cu prezența fizica. ”Ne-am decuplat atat de la incidența infectarilor, cat și de la rata de vaccinare a personalului din invațamant. Parametrul rata de vaccinare a personalului din invațamant, introdus in data de 15 noiembrie 2021, consider ca a fost o motivație puternica pentru ca in prezent personalul din invațamant… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

