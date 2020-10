De luni se pot depune cererile pentru ajutorul de incalzire a locuintei in sectoarele 1, 4, 5 si 6 Cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei pot fi depuse, de luni, in sectoarele 1, 4, 5 si 6 ale Capitalei, in restul zonelor administrativ-teritoriale din Bucuresti solicitarile putand fi deja adresate DGASPC-urilor.





*** DGASPC Sector 1 a anuntat ca solicitarile pentru acordarea ajutorului de incalzire pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021 se pot depune incepand de luni, 19 octombrie, la sediul institutiei din bd. Maresal Averescu nr. 17.



*** Cetatenii Sectorului 2 pot depune deja solicitarile la sediile DGASPC: Serviciul de Asistenta Sociala…

Sursa articol si foto: business24.ro

