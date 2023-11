Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez al Afacerilor Externe l-a criticat pe președintele american Joe Biden pentru ca l-a numit dictator pe președintele chinez Xi Jinping. Președintele american a facut aceasta declarație dupa o intilnire cu Xi Jinping la San Francisco, pe care ambii lideri au caracterizat-o pozitiv. „Astfel…

- La citeva ore dupa discuțiile cu liderul chinez, președintele american Joe Biden a revenit la discursul sau de mai devreme. Liderul american l-a numit din nou pe președintele chinez Xi Jinping "dictator". Corespondentul CNN M.J. Lee l-a intrebat pe Biden daca il mai numește pe Xi dictator. In replica,…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca nu și-a schimbat opinia potrivit careia președintele chinez Xi Jinping este un dictator. El a raspuns astfel unei intrebari a jurnaliștilor, la scurt timp dupa o discuție de patru ore cu liderul de la Beijing, aflat in vizita in Statele Unite.

- China a criticat joi cuvintele presedintelui american Joe Biden, care l-a numit din nou "dictator" pe seful statului chinez Xi Jinping, la scurt timp dupa intalnirea lor bilaterala de la San Francisco, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping au convenit sa deschida o linie telefonica prezidențiala, sa reia comunicațiile militare și sa lucreze pentru a reduce producția de fentanil, aratand un progres tangibil in primele lor discuții

- Dupa o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping in California, liderul american Joe Biden a declarat miercuri ca il considera in continuare pe Xi Jinping un "dictator", folosind o expresie care a provocat indignare la Beijing in trecut, conform AFP, scrie News.ro.La finalul unei conferinte de…

- Președintele american Joe Biden dorește sa restabileasca canalele militare de comunicare cu China in timpul intrevederii cu președintele chinez Xi Jinping, care va avea loc la 15 noiembrie, in cadrul summitului Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la San Francisco. Dupa cum scrie "Adevarul European",…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, cu care a avut o ora de discutii pe care Casa Alba le-a caracterizat drept o "buna oportunitate" pentru a mentine deschise liniile de comunicare intre cele doua tari rivale geopolitic, relateaza Reuters, citat…