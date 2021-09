Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Pensii Publice trece prin momente extrem de dificile. Ce se intampla cu pensiile a milioane de batrani din Romania? Guvernul a intervenit de urgenta saptamana aceasta, scrie Capital.ro. pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, 19 august, s-a aflat o Ordonanța de Urgența care prevede…

- Fiecare angajat din Romania are posibilitatea sa-și creeze un cont de utiilizator pe site Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) pentru a afla ce vechime in munca are pentru pensie. Vechime in munca. Pentru a putea afla acest lucru e necesara crearea unui cont online pe site-ul CNPP. Astfel, primul…

- ​Guvernul a aprobat miercuri prin OUG suplimentarea cu 1.000 de posturi a personalului din casele teritoriale de pensii pentru a acoperi deficitul de angajați care sa participe la procesul de evaluare a celor aproximativ 5 milioane de pensii din sistemul public aflate în plata. Executivul a adoptat…

- Casa Naționala de Pensii Publice a trecut printr-un proces radical de digitalizare și te ajuta sa iți ințelegi mai bine relația cu angajatorul, dar, mai ales, iți face semnificativ mai clara apropierea de pensie. Practic, in orice moment poți afla cata vechime ai acumulat.

- Cum poți afla ce vechime ați acumulat la pensie. E nevoie de cont de utilizator pe site-ul Casei de Pensii. Vechimea in munca poate fi calculata de orice salariat din Romania, pentru a sti fiecare cati ani a acumulat pentru pensia de la stat, doar prin accesarea contului de utilizator pe site-ul Casei…

- Aflarea vechimii in munca este la indemana oricarui salariat din Romania. Trebuie doar urmați cațiva pași, o data ce a fost creat un cont de utilizator pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Avocat.net a detaliat intreaga procedura. Inainte de orice, trebuie sa iți faci un cont online…

- Pensia din Romania poate fi incasata si in strainatate, in statul in care fostul angajat s-a stabilit, pentru asta fiind insa necesara indeplinirea catorva conditii si formalitati, prezentate punctual de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

- N. Dumitrescu Prahovenii care doresc sa-și completeze stagiul de cotizare la pensie pentru perioadele in care nu au contribuit la fondul de pensii publice vor avea la dispoziție pentru aceasta facilitate mai mult timp. Dupa ce președintele Romaniei a promulgat, saptamana trecuta, legea care vizeaza…