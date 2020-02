Stiri pe aceeasi tema

- Romanul de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anuntat Ministerul Roman de Externe. Acesta este din Argeș. Informația ne este confirmata de prefectul județului Argeș, Emanuel Soare: ”Va pot confirma ca este din Argeș. Acesta nu va fi adus in țara, ci va fi tratat la…

- Romanul infectat cu coronavirus este din județul Argeș. Informația a fost confirmata oficial de autoritați. Argeșeanul lucreaza pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia. Acesta ar putea sa nu fie singurul roman infectat, ținand cont ca pe nava sunt alte 16 cetațeni romani,…

- Un roman aflat la bordul navei de croaziera Diamond Princess a fost depistat cu coronavirus, a anunțat joi Ministerul de Externe. Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situatii, precizeaza MAE. Ministerul arata ca Ambasada Romaniei…

