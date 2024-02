Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata feminina a Romaniei a fost invinsa de Japonia cu 3-0, joi, in sferturile de finala ale Campionatului Mondial pe echipe de la Busan. Romania, care odata cu accederea in sferturi a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, a ratat calificarea in penultimul act, desi intalnirea…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a ratat calificarea in semifinalele Campionatului Mondial de la Busan, din Coreea de Sud, dupa ce a fost invinsa, joi, in sferturi, de Japonia, cu scorul de 3-0. Echipa țarii noastre, avand-o in componența și pe mureșeanca Szocs Bernadette, și-a asigurat prezența…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a invins miercuri Egiptul in optimile Campionatului Mondial pe echipe, de la Busan, Coreea de Sud, și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Romania a invins miercuri cu 3-0 echipa Egiptului, potrivit mediafax.Romania ajunge astfel in sferturile…

- Nascut pe 14 februarie 1931, la Intorsura Buzaului, in județul Covasna, Valeriu Bularca a inceput sa practice luptele greco-romane la Steagu Rosu din Brasov, sub indrumarea antrenorului Ion Muresan, dupa care s-a transferat la Clubul Sportiv Scolar Dinamo Brasov. A fost de sase ori campion national,…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a declarat, sambata, in conferinta de presa de dupa victoria cu Japonia, scor 32-28, de la Campionatul Mondial, ca este mandru de jucatoarele sale pentru ca au luptat pana la capat. „A fost un meci dificil pentru noi. Sunt…

- Florentin Pera (44 de ani), selecționerul naționalei de handbal feminin a Romaniei, a analizat victoria obținuta in fața Japoniei, scor 32-28, una care pastreaza șanse la calificarea in „sferturile” Campionatului Mondial. Pentru a se califica in sferturile de finala, Romania trebuie sa invinga Polonia…

- Romania a invins Japonia, scor 32-28, și pastreaza șanse matematice la calificarea in „sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin. Ar fi și singura modalitate prin care naționala lui Florentin Pera ar putea ajunge la Turneul Preolimpic. Eșecul suferit in noiembrie 2022 contra Germaniei, scor…

- A 26-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin debuteaza miercuri, 29 noiembrie. Va fi primul turneu final mondial care este gazduit de trei țari: Danemarca, Norvegia și Suedia. Romania face parte din Grupa E, iar obiectivul este clasare intre primele 7 locuri ale competiției.