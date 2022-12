Stiri pe aceeasi tema

- Tichete educaționale de 500 de lei pentru copii: Aproape 190.000 de elevi vor primi banii pe card pana in 23 decembrie Tichete educaționale de 500 de lei pentru copii: Aproape 190.000 de elevi vor primi banii pe card pana in 23 decembrie Pana pe data de 23 decembrie, tichetele educaționale de 500 de…

- N.D. Dupa doi ani de intrerupere, din cauza pandemiei, Primaria Ploiești organizeaza seria de acțiuni specifice Sarbatorilor de Iarna – ”Atelierele lui Moș Craciun”, care vor fi deschise, pana pe data de 16 decembrie a.c., in foaierul Teatrului ”Toma Caragiu”. In cadrul atelierelor menționate, sute…

- N.Dumitrescu Ca și in alte localitați din Prahova, aprinderea luminițelor specifice Sarbatorilor de Iarna a avut loc, și la Ploiești, in Ajun de Moș Nicolae. Astfel, potrivit tradiției ultimilor ani, așa cum fusese anunțat, deschiderea festiva a iluminatului public ornamental la Ploiești a avut…

- "O repetitie moldoveneasca" de Costache Caragiale si "Cina cu prieteni" de Donald Margulies sunt spectacolele celei de-a patra zile a Festivalului International de Teatru "Toma Caragiu", informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Spectacolele "Omul care aduce ploaia" si "Descult in parc" vor putea fi vazute, joi, la cea de-a XII-a editie a Festivalului International de Teatru "Toma Caragiu" de la Ploiesti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Spectacolele "Julieta fara Romeo" si "Vitelul de aur" vor fi prezentate miercuri, in cea de-a doua zi a Festivalului International de Teatru "Toma Caragiu" de la Ploiesti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Centrul Cultural Carei pune in vanzare abonamentele Teatrului de Nord Satu Mare, pentru stagiunea 2022/2023 : Trupa Mihai Raicu: adulți – 100 lei / 3 spectacole elevi V-XII – 75 lei / 3 spectacole preșcolari, elevi I-IV – 45 lei / 3 spectacole . Trupa Harag Gyorgy : adulți – 100 lei / 3 spectacole…

- Primaria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești au premiat, astazi, caștigatorii ploieșteni ai olimpiadelor și concursurilor aflate in calendarul Ministerului Educației, derulate la nivel național și internațional, in cursul anului școlar trecut, in cadrul unui eveniment…