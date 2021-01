De ce Ziua Internațională a îmbrățișărilor a devenit imposibilă Pe 21 ianuarie este marcata o sarbatoare mai putin obisnuita: ZIua Internationala a imbratisarilor. In aceasta zi, oricine ar putea imbratisa chiar si persoane necunoscute. Dar, avand in vedere pandemia și regulile impuse, nu se poate! Cel puțin momentan a devenit imposibil de marcat o asemenea zi, mai in gluma, mai in serios. Sarbatoarea a aparut pentru prima data in Statele Unite, in anul 1986, iar in scurt timp s-a raspandit in toata lumea. Psihologii sustin ca oamenii au nevoie de imbratisari pentru ca acestea exprima afectiune, siguranta si confort sufletesc. Mai mult, studiile arata ca imbratisarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

