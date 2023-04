Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Emilia Mușala a marturisit ca a incercat sa se impace cu tatal fetiței sale, insa nu a mers. Artista o crește singura pe Tiffany, iar ea s-a ocupat singura de botezul celei mici. Iata ce declarații a facut cantareața in cadrul emisiunii!

- Andreea Veneciuc are toate motivele sa radieze de fericire! Celebra creatoare de moda și-a botezat astazi fetița. Imagini emoționante de la eveniment. Micuța Charlize a venit pe lume chiar in ziua in care parinții eu sarbatoreau 11 ani de relație.

- Emilia Mușala și-a botezat fetița! Artista a organizat o petrecere de vis, de care s-a bucurat alaturi de oamenii dragi. Dupa cum știe toata lumea, inainte de botez nimeni nu a știut daa tatal copilului va veni sau nu, astfel ca acum Emilia a spus ce s-a intamplat, in cele din urma.

- Pe rețelele personale de socializare, Madalina Crețan a marturisit de ce nu vrea sa-și mai refaca viața alaturi de altcineva. Soția regretatului artist Nosfe a vorbit cu fanii ei de pe Instagram și a avut un moment de sinceritate cu aceștia. Iata ce marturisiri a facut fosta concurenta de la Chefi la…

- Invitata in emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Oana Roman a facut noi dezvaluiri despre Marius Elisei, chiar daca anterior precizase ca a incheiat scandalul cu el, dar și subiectul desparțirii lor. Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit la inceputul acestui an, iar de cand au anunțat…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit la inceputul acestui an, iar de cand au anunțat ca au pus capat relației care a durat 10 ani, cei doi și-au aruncat regulat cuvinte grele in mediul online. Astazi, vedeta a transmis un mesaj pe contul de socializare, in care marturisește ca a greșit și este…

- Mihaela Moise a plecat cu familia intr-o vacanța in Bali ca sa se relaxeze, insa a plecat acasa dezamagita de experiențele pe care le-a trait. Fiica vedetei, Katia, s-a imbolnavit, iar despre serviciile medicale de acolo a spus ca sunt foarte scumpe. Mihaela Moise a fost invitata la Xtra Night Show,…