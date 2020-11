Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Sindicatul Poliției din Germania (GdP) estimeaza ca numarul sinuciderilor in randul agenților ale caror drepturi le reprezinta este de aproape doua ori mai mare decat in restul societații. ”Unele dintre clipele traite in timpul serviciului sunt copleșitoare, iar mulți dintre colegii noștri clacheaza. Accidente rutiere infioratoare, prelucrarea unor dosare de […] The post De ce se sinucid polițiștii germani? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .