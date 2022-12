Stiri pe aceeasi tema

- Sarbii care protesteaza la Mitrovica, un oraș divizat etnic din nordul Kosovo, au ridicat marti noi baricade, la cateva ore dupa ce Serbia a anuntat ca si-a plasat armata in stare de alerta maxima de lupta, ca urmare a unor saptamani de escaladare a tensiunilor dintre Belgrad si Priștina.

- Serbia a inceput sa construiasca noi posturi de blocaj pentru camioanele incarcate in Mitrovica, in nordul Kosovo. Despre acesta scrie ziarul american The Washington Post. Potrivit președintelui sirb Aleksandar Vucic, Pristina se pregatește sa atace sirbii kosovari din nordul Kosovo și sa demonteze…

- Guvernul sarb a avertizat ieri asupra riscului unei noi escaladari a tensiunilor legate de situatia minoritatii sarbe din nordul Kosovo, considerand s-a ajuns deja ”in pragul conflictului armat”, potrivit unei declaratii a premierului Ana Brnabic, citata de agentiile EFE si Tanjug si preluata de Agerpres.…

- Alegerile locale din nordul Kosovo, programate initial pentru 18-25 decembrie, au fost amanate pentru aprilie, din cauza tensiunilor etnice in crestere, informeaza Agerpres. Amanarea alegerilor a fost anuntata sambata de presedintele kosovar Vjosa Osmani, dupa consultari cu partidele politice la Pristina.…

- Peste 200 de ofițeri de poliție inarmați din Kosovo, escortați de vehicule blindate, au intrat in aceasta seara in nordul Mitrovica, care este locuit in principal de sarbi. Sarbii susțin ca aceasta este o incalcare a unui aranjament și spun ca iși vor trimite propriile forțe de poliție. Tot nordul Kosovo…