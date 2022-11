Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a mobilizat aproximativ 80 de avioane de lupta dupa ce a detectat vineri un numar mare de avioane de razboi nord-coreene intr-un interval de patru ore, a anuntat Armata sud-coreeana intr-un comunicat, conform CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Luna aceasta, la cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping a fost ales pentru un al treilea mandat ca președinte. „Noul Mao” – așa a sunat refrenul comun, scrie expertul Jason Morgan intr-o analiza din The Spectator.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri ca Beijingul respinge statu quo-ul de lunga durata referitor la Taiwan, reiterand analiza Washingtonului conform careia China intentioneaza sa accelereze calendarul vizand reunificarea sa cu insula, informeaza joi AFP. Fii la curent…

- In ciuda faptului ca a devenit primul tehno-autocrat din lume, urmatorul mandat al lui Xi Jinping se va confrunta cu o disidența care va degenera in lupte interne pentru putere, atrage atenția scriitorul și jurnalistul britanic Roger Boyes intr-un editorial The Times.

- Taiwanul nu va renunta la suveranitatea sa si nici nu va face concesii in ceea ce priveste libertatea si democratia, iar poporul sau se opune in mod clar ideii Beijingului de a aplica pentru Taiwan principiul "o tara, doua sisteme", a declarat duminica biroul prezidential al insulei autoguvernate,…

- Taiwanul iși consolideaza apararea și se pregatește pentru posibilitatea unui razboi cu China, in timp ce liderul Xi Jinping se pregatește sa preia al treilea mandat la putere și incearca sa realizeze ceea ce niciun predecesor nu a reușit, preluand controlul asupra insulei, anunța Reuters. Fii…

- Presedintele american Joe Biden a dat joi de ințeles ca nu exclude o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, in cadrul summitului G20, care urmeaza sa aiba loc in luna noiembrie la Bali, in Indonezia, informeaza AFP, preluata de Agerpres . „Asta ramane de vazut”, le-a spus reporterilor liderul…

- Puțina lume a crezut ca e posibil ca in anul 2022 sa existe un razboi de amploarea celui din Ucraina. Dar realitatea ne-a aratat ca viața bate filmul! Acum secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut sa se puna capat „raidurilor cu sabii nucleare", afirmand ca lumea se afla intr-un „moment…