ADVERTORIAL. Daca va gandiți sa cumparați o mașina de spalat, dar nu știți ce anume sa alegeți sau ce vi s-ar potrivi mai bine nevoilor dumneavoastra, țineți cont de urmatoarele indicații. 1. Ce tipuri de mașini de spalat exista? Mașinile de spalat sunt in general clasificate in trei tipuri, in funcție de poziția ușii de incarcare, poziția tamburului și funcțiile. Pentru a alege intre un tip de mașina de spalat sau altul, trebuie sa țineți cont de doi factori: spațiul in care urmeaza sa o instalați și daca aveți orice fel de dificultate la deschiderea ușii acesteia. Mașini de spalat rufe cu incarcare…