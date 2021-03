De ce să-i ceri demisia lui Rădoi? Ca se tunde ca Man și se tatueaza ca Cicaldau? Ca greșește tactica și schimbarile? Acestea sunt motive serioase? Sa ne fie rușine! Sigur ca și lor, dar și noua. Continuam sa traim intr-o realitate paralela și nu am ințeles unde ne aflam. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD Bacau au cerut, astazi, demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, in urma lanțului de tragedii din spitale care a culminat, la finele saptamanii trecute, cu incendiul de la “Matei Bals”, in care si-au pierdut viața 8 persoane. “Dupa aproape un an si jumatate de guvernare de “dreapta”,…

- Simpatizanții AUR au plecat, sambata, de la Ministerul Sanatații, in marș spre Institutul Matei Balș. Sute de protestatari cu pancarte, steaguri, fluiere și vuvuzele cer demisii dupa tragedia din spital. Se strica 'Asasinii' și 'Demisia!'. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești…

- Senatorul PPU Alfred Laurențiu Mihai i-a cerut ministrului Sanatații demisia, in urma incendiului de la Spitalul Matei Balș, in care cinci pacienți și-au pierdut viața. „In primul rand condoleanțe familiilor pacienților care și-au pierdut viața in incendiul de la spitalul Matei Balș. Cati…

- Subprefectul Tudorița Ionescu și-a depus demisia din funcție la 9 luni de la angajare. Oficial, atat subprefectul Tudorița Ionescu, cat și prefectul Tonița Manea neaga existența acestei demisii. Surse administrative confirma insa faptul ca Tudorița Ionescu a solicitat Primariei Amara «transferul la…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID-19, ca nu are de cand sa demisioneze de la fruntea partidului, asa cum i-au cerut mai multi lideri din formatiune. Acesta a explicat ca ramane presedinte PNL pana la Congresul PNL si ca va anunta daca va candida pentru…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, ii cere demisia lui Ludovic Orban și il susine ca președinte al PNL pe Florin Cițu, intr-un interviu pentru Aleph News.Bogdan a spus despre Orban ca ”ii s-a umflat capul”.Rareș Bogdan a reproșat ca Ludovic Orban a condus partidul fara a cere sfaturi și fara a…

- Capitanul Emily Rainey, un ofiter de operatiuni psihologice din cadrul fortelor speciale ale armatei, care a condus la protestul de la Washington peste 100 de persoane, membre ale unei grupari conservatoare, si in cazul careia comandamentul sau a deschis o ancheta, isi daduse demisia din armata.

- Stephanie Grisham, sefa de cabinet a primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, si-a prezentat miercuri demisia, in urma protestelor violente de la Capitoliu, potrivit unui oficial de la Casa Alba citat de CNN. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a zis ca salveaza țara. Uite salvare, manca-ți-aș!…