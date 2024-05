Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a intalnit o pe Rapid Bucuresti intr un meci din etapa a 6 a a turneului play off, din Superliga, editia 2023 2024, la Ovidiu. In fata unui public numeros, meciul dintre cele doua echipe care cauta clasarea pe un loc de cupa europeana s a incheiat cu victoria Farului. Elevii pregatiti…

- Victoria cu 5 1 pe teren propriu cu CFR Cluj a inclus patru jucatori de la Farul Constanta, campioana Romaniei, in echipa ideala a etapei a cincea din play off si play out: fundasul Cristi Ganea, mijlocasul Constantin Grameni si atacantii Louis Munteanu si Ionut Cojocaru, cei care au marcat golurile…

- FCSB și Rapid, prin vocile patronilor Gigi Becali și Dan Șucu, și-au manifestat interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (21 de ani), atacantul Farului imprumutat de Fiorentina. Cei doi au aflat cat trebuie sa plateasca pentru unul dintre cei mai doriți jucatori din Superliga. FCSB este aproape…

- Suporterii celor de la FCSB au inceput deja sa sarbatoreasca primul titlu dupa o pauza de 9 ani, dupa ce roș-albaștrii au invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0, in runda cu numarul #4 a play-off-ului din Superliga. FCSB s-a impus in Gruia prin golul senzațional reușit de Florinel Coman. Dupa aceasta victorie,…

- Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a comentat victoria cu CFR Cluj, 2-1, in urma careia oltenii au urcat pe locul 2. Succes mare pentru CSU Craiova in Gruia, 2-1 in fața CFR-ului, care este acum a patra echipa din Superliga, sub FCSB, Rapid și Universitatea. Ivaylo Petev, antrenorul…

- Razvan Sava (21 de ani), portarul lui CFR Cluj, a oferit prima reacție dupa remiza inregistrata de echipa sa pe terenul Farului, scor 1-1, in etapa #29 din Superliga. Goalkeeperul este de parere ca echipa sa a inceput foarte slab meciul, dar și-a revenit pe final. Mai mult decat atat, Sava a adaugat…

- FC Farul Constanta va intalni sambata, cu incepere de la ora 20:00, formatia CFR Cluj, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un duel din Superliga. Inaintea acestei partide, Farul a organizat o conferinta de presa in incinta hotelului Iaki din statiunea Mamaia, la care au participat managerul tehnic, Gheorghe…

- In aceste momente, in incinta hotelului Iaki, clubul FC Farul Constanța susține o conferința de presa premergatoare meciului cu CFR Cluj din Superliga. La conferința participa managerul tehnic al formației FC Farul, Gheorghe Hagi și jucatorii Dragos Nedelcu și Louis Munteanu. Dragoș Nedelcu: "Intalnim…