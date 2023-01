De ce s-a dus de urgență Ghiță Ciobanul la Palatul Victoria Interzicerea exportului de animale vii, un proiect de act normativ inițiat de fostul premier Florin Cițu, a incins spiritele in randul crescatorilor de ovine. Mai mulți crescatori au fost saptamana trecuta la premierul in funcție, Nicolae Ciuca, pentru a-și spune pasurile. Printre aceștia s-a aflat și președintele Asociației Profesionale a Ciobanilor din Romania, Gheorghe Danulețiu, cunoscut drept Ghița Ciobanul. ”Am fost, in primul rand sa ii prezentam problema legata de acel proiect de lege pentru interzicerea exportului de animale vii, care se spune ca a fost aprobat de fostul premier, Florin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

