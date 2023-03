Roșiile sunt unele dintre cele mai consumate alimente la nivel mondial, mai ales in cursul verii, insa cu toate acestea, sunt destule lucruri pe care oamenii nu le știu despre acestea. Probabil ca te-ai intrebat macar o data in viața ce sunt roșiile, fructe sau legume, unde au fost cultivate pentru prima data in istorie sau de ce au culoarea roșie. Suntem convinși ca dorești sa afli raspunsurile la toate intrebarile referitoare la roșii, iar pentru asta va trebui sa citești acest articol.Scurta istorie a roșieiRoșiile pe care le mancam astazi sunt versiuni domesticite ale unor tomate salbatice,…