Cand Olof Granstrom s-a urcat, in mai 2023, pe scena Ateneului Roman și a prezentat un grafic cu evoluția spectaculoasa a nivelului de trai din Romania, in sala s-a raspandit un murmur. „Aici sunteți acum. Sunteți una dintre cele mai bogate țari din lume”, a tras linie suedezul, cand animația a ajuns cu datele in prezent. Sala a ras – nu in hohote, ci politicos, cum razi la gluma fara haz a unui musafir.