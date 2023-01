Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Dacian Dragoș, președintele Comisiei de Etica a UBB, a declarat, marți, pentru Euronews Romania, ca nu vede „ce ar mai putea sa ceara acum avocații domnului Bode, odata ce instanța a spus ca nu se impune suspendarea hotararii de autosesizare” in ceea ce privește teza de doctorat a ministrului…

- Tribunalul Salaj a respins marți, 17 ianuarie, demersul ministrului PNL de Interne, Lucian Bode, care a cerut in instanța anularea hotararii prin care Universitatea Babes-Bolyai a decis sa-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizata de acuzatii de plagiat. „Decizia este una fireasca in contextul in care…

- Klaus Iohannis 2014: ”Daca cineva care iși scrie lucrarea de doctorat copiaza, mi se pare o problema proporțional mai mare și se numește plagiat. Oriunde in lume cineva care este prins, cineva dintre politicieni, este prins ca a copiat și numai trei randuri și a plagiat este obligat prin clasa politica…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, susține intr-o postare pe Facebook ca este ținta unor „atacuri concertate ale USR și ale sateliților sai asupra mea și asupra PNL” și acuza „presiunile și atacurile la adresa Universitații Babeș-Bolyai in toata aceasta perioada”. El a catalogat sintagma „profund…

- Jurnalista Emilia Sercan sustine joi, intr-o postare pe pe Facebook, ca a analizat teza de doctorat a ministrului de Interne - intitulata "Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI. Romania in context european actual" si sustinuta in anul 2018, la UBB - iar Lucian…

- Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai se va autosesiza dupa analiza facuta de Emilia Șercan in Pressone și va reanaliza lucrarea de doctorat a ministrului Lucian Bode, a declarat rectorul Daniel David, pentru Edupedu. La prima analiza a lucrarii de doctorat, facuta dupa o sesizare a USR, Comisia…

- Președintele USR Catalin Drula, ii cere demisia de urgența din Guvernul Romaniei sau, in caz contrar, revocarea lui Lucian Bode din fruntea MAI, dupa ce Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai a confirmat ca ministrul de Interne a plagiat in teza de

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, a transmis marți, 1 noiembrie, ca rezultatul evaluarii tezei sale de doctorat de catre Universitatea Babeș-Bolyai arata ca aceasta „este in regula”, dar ca, „din respect pentru comunitatea academica”, va revizui printr-o erata erorile de citare, deși nu este obligat…