De ce nu vom ști niciodată dacă avem liber-arbitru Suntem intr-un magazin, in fața unui raft cu camași. Evaluam doua camași cu nuanțe diferite de albastru. O alegem, dupa o analiza de cateva secunde / minute, pe cea mai deschisa la culoare? Cum am luat aceasta decizie? Ce factori sunt implicați in luarea deciziei? Ce inseamna ca „eu” am luat aceasta decizie? Este adevarat ca noi, oamenii, avem capacitatea de a lua decizii in mod complet independent, ca avem, așadar, liber-arbitru? Așa pare, dar pe masura ce incepem sa analizam ce inseamna, in fapt, luarea unei decizii, ajungem repede la limitele cunoașterii umane. Sau, și mai probabil, la limitele… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

